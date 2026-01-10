Riserva Naturale Foce Sele Tanagro | smaltiva illecitamente rifiuti che finivano in mare denunciato un imprenditore

I Carabinieri Forestali, insieme alle Guardie Giurate Ambientali di Accademia Kronos, hanno denunciato un imprenditore per lo smaltimento illecito di rifiuti nella zona della Riserva Naturale Foce Sele Tanagro. L’intervento, condotto ad Eboli e nell’area agricola vicina alla litoranea, ha evidenziato pratiche dannose per l’ambiente e il mare, sottolineando l’importanza di tutela e controlli nelle aree protette.

Carabinieri Forestali in azione, in collaborazione con il Nucleo Provinciale Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos, ad Eboli e in particolare nell’area agricola che costeggia la litoranea, a poche decine di metri dalla Riserva Naturale Foce Sele Tanagro. E' emerso che un imprenditore. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Eboli, uomo ucciso a coltellate nella sua abitazione a Foce Sele Leggi anche: Solofra, rifiuti pericolosi in conceria: denunciato imprenditore Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Riserve naturali, il Tar della Campania ferma il parco eolico di Valva e Calabritto: “Via libera incompatibili con aree tutelate” - Marzano, istituite dalla Regione Campania nel 1993 ed estese per quasi diecimila ettari lungo la fascia litoranea che ... ilfattoquotidiano.it Rifiuti abbandonati lungo il Sele: scatta la denuncia e partono le indagini - Durante un pattugliamento lungo le sponde del fiume Sele, le guardie ambientali della Riserva Naturale Foce Sele–Monte Eremita Marzano, insieme ai volontari dell’Accademia Kronos e dell’associazione ... ilmattino.it 11/05/2018 - Comunicato n. 163 - Ambiente, nominati i Presidenti di 4 Parchi - La Giunta Regionale ha nominato i nuovi presidenti del Parco del Matese, dell'Ente Regionale Riserva naturale foce Volturno/Costa Licola lago Falciano, del Parco Regionale del Partenio e dell'Ente ... regione.campania.it Uno scatto della Riserva naturale della Val Rosandra - Carso triestino. L'area ricopre un notevole interesse naturalistico, noto per la ricca varietà di specie vegetali e faunistiche, la presenza di fenomeni carsici superficiali e le numerose grotte. © Roberto x.com Alla Riserva Naturale Valle Cavanata, il tramonto è uno spettacolo che sospende il tempo. In un mondo che corre veloce, abbiamo la fortuna di avere luoghi così: rifugi di pace dove la bellezza cura l'anima. #iosonoFriuliVeneziaGiulia - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.