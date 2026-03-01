Rogo nell’azienda Tre lavoratori ’in nero’

Venerdì mattina i Carabinieri sono intervenuti a Soliera, in via Torchio, a causa di un incendio avvenuto in un laboratorio tessile gestito da un uomo di 37 anni. Durante le operazioni di spegnimento, sono stati trovati tre lavoratori presenti nell’edificio, tutti irregolari. Le forze dell’ordine hanno avviato i controlli per verificare la posizione di ciascuno e la eventuale presenza di irregolarità.

I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Carpi e delle Stazioni di Carpi e di Soliera sono intervenuti venerdì mattina a Soliera, in via Torchio, dove si è sviluppato un incendio all’interno di un laboratorio tessile gestito da un 37enne cinese. I militari hanno individuavano tre cittadini cinesi che, all’arrivo dei soccorsi, hanno tentato di nascondersi all’interno dei locali. Gli accertamenti foto-segnaletici hanno evidenziato la loro posizione irregolare sul territorio nazionale: per questo sono stati accompagnati all’ufficio stranieri della Questura di Modena, dove è stato notificato loro il provvedimento prefettizio di espulsione con accompagnamento alla frontiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

