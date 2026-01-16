Rifiuti pericolosi e moto smontate senza autorizzazione | officina abusiva scoperta dopo blitz dell' Arma

I Carabinieri hanno individuato e sequestrato un’officina meccanica abusiva a San Nicola la Strada, dove erano presenti rifiuti pericolosi e motoveicoli smontati senza le necessarie autorizzazioni. L’intervento si inserisce in un’azione di controllo volta a tutelare l’ambiente e la sicurezza pubblica, evidenziando l’importanza di rispettare le normative in materia di gestione dei rifiuti e attività autorizzate.

Un'officina meccanica priva delle necessarie autorizzazioni e con rifiuti speciali gestiti in modo irregolare è stata scoperta e sequestrata dai Carabinieri a San Nicola la Strada. L'operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Vitulano, in collaborazione con la Stazione dei Carabinieri di San Nicola la Strada, nell'ambito di una serie di controlli mirati al rispetto della normativa ambientale. Nel corso dell'attività ispettiva, i militari hanno controllato un locale di circa 150 metri quadrati, utilizzato come officina meccanica per la riparazione di motocicli. All'interno della struttura è stata accertata la presenza di un banco da lavoro attrezzato per lo smontaggio e la manutenzione delle moto, oltre a numerosi materiali riconducibili all'attività di autoriparazione.

