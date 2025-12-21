Incidente a Condove scontro tra due auto | 2 persone ferite

Un incidente tra due auto si è verificato sabato 20 dicembre nel comune di Condove, in via Moncenisio, all’altezza della frazione Molere. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. Due persone sono rimaste ferite e sono state assistite dai sanitari. L’incidente ha causato temporanei disagi al traffico locale.

Un incidente tra due auto si è verificato sabato 20 dicembre nel comune di Condove in via Moncenisio, all’altezza della frazione Molere. L’impatto tra una Fiat Panda e una Fiat 600 è avvenuto poco prima di mezzanotte. Sul posto sono sopraggiunti l’elisoccorso e tre ambulanze. Sono due le persone. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente a Condove, scontro tra due auto: 2 persone ferite Leggi anche: Incidente stradale a Foggia, scontro tra quattro auto in via Conte Appiano: sei persone ferite Leggi anche: Scontro tra due auto a Cannetolo: tre persone ferite e trasportate a Vaio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Valsusa, scontro frontale sulla ex statale 24 a Condove: due feriti; Incidente a Condove, scontro tra due auto: 2 persone ferite; Fuori strada con il furgone che trasporta disabili | 3 feriti in ospedale. Valsusa, scontro frontale sulla ex statale 24 a Condove: due feriti - I due feriti sono stati trasportati rispettivamente all'ospedale di Rivoli e al CTO di Torino Grave i ... msn.com

VALSUSA, GRAVE INCIDENTE SULL’EX STATALE 24: DUE FERITI, INTERVIENE L’ELISOCCORSO - Nella notte tra sabato 20 e domenica 21 dicembre, intorno a mezzanotte, c'è stato un grave incidente stradale nel comune di Condove, in via Moncenisio lungo l'ex statale 24 ... valsusaoggi.it

VALSUSA, GRAVE INCIDENTE SULL'EX STATALE 24: DUE FERITI, INTERVIENE L'ELISOCCORSO https://www.valsusaoggi.it/valsusa-grave-incidente-sullex-statale-24-due-feriti-interviene-lelisoccorso-condove/ Foto di Laura Bellando - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.