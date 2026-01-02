Violento scontro tra due auto a Trecastagni tre persone ferite

Un incidente si è verificato a Trecastagni, all’incrocio tra via Pio La Torre e via Muri Antichi. Due auto, una Chevrolet Cruze e una Citroën C1, sono state coinvolte in uno scontro che ha causato tre feriti. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per prestare assistenza e gestire la situazione.

Incidente stradale a Trecastagni, all'incrocio tra via Pio La Torre e via Muri Antichi, che ha coinvolto una Chevrolet Cruze, con a bordo un ragazzo e una ragazza, e una Citroën C1 guidata da un giovane. Tutti e tre i conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale per le cure.

