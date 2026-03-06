Scontro tra auto alle porte della città | disagi alla circolazione

Un incidente si è verificato questo pomeriggio sulla strada di via Val Fortore, all’altezza dello svincolo con la Tangenziale in direzione Pietrelcina. L’incidente ha coinvolto due auto e ha causato disagi alla circolazione, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Incidente senza feriti questo pomeriggio sulla strada di via Val Fortore all’altezza dello svincolo con la Tangenziale in direzione Pietrelcina. A scontrarsi tre auto: disagi alla circolazione con lunghe code. Sul posto per effettuare i rilievi la Polizia Municipale. VIDEO Rapine a distributori di carburante e negozi, cinque persone arrestate. Inaugurazione anno giudiziario Corte dei Conti, Oricchio: “Dispiace che temi come. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scontro tra auto alle porte della città: disagi alla circolazione Scontro tra auto sulla Cervese: code e disagi alla circolazioneE' al vaglio della Polizia locale di Forlì la dinamica di uno scontro tra auto avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì lungo la Cervese, tra Bagnolo... Incidente a Borgofranco d'Ivrea: scontro tra quattro veicoli (auto e furgoni), disagi per la circolazioneQuattro veicoli coinvolti tra auto e furgoni, disagi per la circolazione ma nessun ferito. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Scontro tra auto alle porte della città.... Temi più discussi: Incidente tra bus e auto nel centro di Torino: cinque feriti, tra cui due bambini; Incidente a Montesacro, scontro tra auto e scooter: morto attivista di Fratelli d'Italia; Scontro frontale tra due auto alle porte di Ravenna, morta una 45enne; Incidente stradale a Torino, scontro tra pedoni, auto, bus Gtt: due bambini feriti, conducente del bus in ospedale. A 14, scontro tra auto e camion nei pressi del casello di CesenaAlle ore 15 di oggi, venerdì 6 marzo, si è verificato uno scontro in A14 nei pressi del casello di Cesena. E’ intervenuta sul posto una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì al ... livingcesenatico.it Incidente a Nettuno: scontro tra due auto, morto un uomoIncidente mortale a Nettuno dove un uomo di 70 anni ha perso la vita nello scontro tra due vetture. La tragedia è avvenuta nella serata di giovedì 5 marzo in via Santa Maria Goretti, nella zona dei Tr ... romatoday.it Alessandra Sardoni sullo scontro tra Governo e Magistratura riguardo il referendum sulla giustizia e sul rischio di uno scontro istituzionale invece che politico. Puoi rivedere tutte le puntate di #inaltreparole al link in bio #la7 #magistratura #meloni #referend - facebook.com facebook #ottoemezzo Referendum giustizia, scontro Bocchino-Travaglio: “Il sì vincerà, ti innervosisce”, "Non me ne può fregare di meno" x.com