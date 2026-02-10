scontri tra tifosi a palazzolo cinque ultras identificati pronte denunce e daspo

A Palazzolo si torna a parlare di violenza tra tifosi. Dopo gli scontri di due giorni fa, le forze dell’ordine hanno già identificato e denunciato cinque ultras coinvolti. Le autorità si preparano a presentare le prime denunce e a chiedere i Daspo per impedire ulteriori incidenti.

Pistoia, 10 febbraio 2026 – A nemmeno quarantotto ore di distanza dagli scontri tra tifoserie, avvenuti a Palazzolo sull’Oglio prima della sfida tra la formazione di casa e la Pistoiese, sono già state identificate e denunciate cinque persone, presunte protagoniste dei minuti di tensione e violenza che si sono verificati a meno di mezz’ora dall’inizio della partita. Le indagini sono state condotte dai militari dell’Arma dei Carabinieri, che erano intervenuti sul posto per ripristinare l’ordine dopo il contatto tra le due fazioni (con i pistoiesi che sarebbero arrivati sul posto privi di scorta) avvenuto vicino a un bar frequentato dagli ultras bresciani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nelle ultime ore, sull’autostrada A1 sono stati identificati circa 380 tifosi coinvolti in scontri tra ultras.

Nella mattinata di oggi, sulla A1 a Torino, si sono verificati scontri tra ultras di Napoli e Lazio.

