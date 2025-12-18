Tafferugli tra ultras del Catania e quelli della Casertana | 30 persone denunciate

Sabato 11 ottobre, sull'autostrada A2 a San Mango Piemonte, si sono verificati tafferugli tra ultras di Catania e Casertana. L'episodio ha coinvolto circa 30 persone, che sono state denunciate dalle forze dell'ordine. Un episodio di violenza che mette in evidenza le tensioni e i rischi legati al mondo del calcio e alle tifoserie organizzate.

