Tafferugli tra ultras del Catania e quelli della Casertana | 30 persone denunciate
Sabato 11 ottobre, sull'autostrada A2 a San Mango Piemonte, si sono verificati tafferugli tra ultras di Catania e Casertana. L'episodio ha coinvolto circa 30 persone, che sono state denunciate dalle forze dell'ordine. Un episodio di violenza che mette in evidenza le tensioni e i rischi legati al mondo del calcio e alle tifoserie organizzate.
Era il pomeriggio di sabato 11 ottobre quando sull'autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dell’area di servizio di San Mango Piemonte, in provincia di Salerno, si sono verificati violenti scontri tra ultras della Casertana e del Catania.Tafferugli che causarono il blocco del traffico e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Scontri in autostrada, denunciati 30 ultras di Catania e Casertana
Leggi anche: Scontri tra ultras del Catania e Casertana in autostrada, cosa è successo: i video e la ricostruzione
Scontri in autostrada tra ultras di Casertana e Catania, trenta denunciati - Lo scorso ottobre si resero protagonisti di violenze lungo l'autostrada A2 all'altezza di San Mango Piemonte. rainews.it
Scontri tra ultras del Catania e della Casertana sull'autostrada del Mediterraneo: 30 denunciati, tra loro due minori - Trenta ultras di Casertana e Catania sono stati denunciati per gli scontri avvenuti lo scorso 11 ottobre lungo l’ autostrada A2 del Mediterraneo. lasicilia.it
Scontri tra ultras di Casertana e Catania, caos sull'A2: traffico bloccato in autostrada - Violenti scontri tra ultras del Catania e della Casertana sull'A2, Autostrada del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di San Mango Piemonte. corrieredellosport.it
Scontri tra Ultras Foggia e Ultras Casertana [04/12/2023] , Serie C
Local Team. . Disordini si sono verificati nel pomeriggio di domenica 14 dicembre tra gruppi di ultras del Genoa e dell'Inter all'esterno dello stadio Luigi Ferraris, poco prima dell'inizio della partita tra le due squadre. Durante i tafferugli tra le due fazioni di tifosi, - facebook.com facebook
Bruciano auto e moto, #GenoaInter diventa un inferno: scontri ultras-polizia, agenti feriti x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.