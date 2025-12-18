Scontri tra tifosi di Casertana e Catania in A2 | 30 denunce 2 sono minorenni
Gli scontri tra tifosi di Casertana e Catania in Serie A2 hanno portato a 30 denunce, tra cui due minorenni. La Polizia di Stato, con le indagini affidate alla Digos di Salerno e collaborazioni nelle città di Caserta e Catania, ha consegnato gli atti alla Procura competente. Un episodio che sottolinea la necessità di interventi per garantire la sicurezza negli eventi sportivi.
Gli agenti della Polizia di Stato della Digos della Questura di Salerno, insieme ai colleghi degli uffici di Caserta e Catania, hanno depositato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e, per quanto riguarda la posizione di due minorenni, alla Procura della Repubblica presso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
