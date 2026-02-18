Tivoli auto nel fiume a Ponte Lucano | sommozzatori in azione

Un’auto è finita nel fiume a Ponte Lucano, causando il blocco delle operazioni di soccorso. La vettura è caduta nel corso di un’operazione di sorpasso finita male domenica 8 febbraio. I vigili del fuoco e i sommozzatori stanno lavorando per recuperarla, mentre le acque del fiume sono diventate il teatro di un intervento urgente. Le ricerche si concentrano tra le correnti e le rocce, mentre i testimoni riferiscono di aver visto l’auto sbandare prima di finire nel fiume. Le autorità continuano le operazioni in queste ore.

Roma, 18 febbraio 2026 – Proseguono le operazioni di ricerca e recupero avviate dopo la segnalazione di un’auto finita nel fiume nella giornata di domenica 8 febbraio, nella zona di Ponte Lucano. Dalla mattina la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato sul posto il Nucleo Sommozzatori, con il supporto della partenza di Tivoli 18A e del nucleo GOS con mezzi per movimento terra, alla presenza del funzionario di guardia e del capo turno provinciale. Le operazioni sul tratto SS636–via Tiburtina. L’intervento si concentra sulla SS636 via Ponte Lucano, all’incrocio con via Tiburtina. Le squadre hanno lavorato per ore per individuare l’autovettura e proseguire la ricerca della persona scomparsa, indicata come l’autista del mezzo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Si lancia dal ponte sul fiume indossando una maschera di Carnevale: ricerche coi sommozzatori | FOTOUna persona si è lanciata dal ponte sul Volturno durante i festeggiamenti di Carnevale, indossando una maschera colorata. Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli, trovati targa e paraurti dell’auto vicino a un fiume: ricerche in corsoLe ricerche di Alessandro Giannetti continuano senza sosta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli: ricerche nel fiume Aniene; Alessandro Giannetti scomparso, la sua auto trovata nel fiume Aniene: via alle ricerche del 31enne; Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli, trovati targa e paraurti dell'auto vicino all'Aniene: ricerche in corso; Scomparso a Tivoli Alessandro Giannetti: resti dell’auto nell’Aniene, sale l’ansia. Riprese le ricerche di Alessandro Giannetti nell’Aniene: via Tiburtina chiusa per recuperare l’autoRipartono oggi le operazioni di recupero della macchina di Alessandro Giannetti nel fiume Aniene: per permettere le attività, è stata chiusa la vita ... fanpage.it TIVOLI – Alessandro Giannetti, domani si tenta il recupero dell’auto nel fiumeIl forse è sempre d’obbligo, perché tutto dipende dalle condizioni dell’Aniene. Domani, mercoledì 18 febbraio, ripartono le ricerche di Alessandro Giannetti, il 31enne di Tivoli scomparso da domenica ... tiburno.tv Una zona rossa e diverse strade chiuse per permettere in sicurezza il recupero dell’auto di Alessandro Giannetti nell’Aniene. Il sindaco di Tivoli ha firmato un’ordinanza che dispone, dalle ore 9, la chiusura della Tiburtina e di altre vie nell’area di Ponte Lucano facebook