Escursionista in difficoltà lungo il sentiero della diga di Ridracoli in suo aiuto arriva il Soccorso Alpino

Nel pomeriggio di mercoledì 31 dicembre, la Centrale operativa del 118 ha attivato il Soccorso Alpino per un escursionista in difficoltà lungo il sentiero della diga di Ridracoli. Un uomo di 39 anni, originario del bolognese, aveva chiesto aiuto mentre si trovava in una situazione di necessità lungo il percorso. Interventi di questo tipo dimostrano l’importanza di affidarsi a professionisti qualificati in situazioni di emergenza in ambienti montani.

Nel primo pomeriggio di mercoledì (31 dicembre) la Centrale operativa del 118 ha attivato la stazione monte Falco del Soccorso Alpino a seguito della chiamata da parte di un 39enne, originario del bolognese, che si era trovato in difficoltà lungo il sentiero che percorre il periplo della diga di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

