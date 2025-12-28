Scivola in un dirupo lungo il Sentiero CAI 300 | salvata una donna

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda mattinata di ieri, dopo la segnalazione di un vigile del fuoco che si trovava casualmente sul posto e che ha immediatamente prestato i primi soccorsi, una squadra della Sede Centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno è intervenuta in località Badia di Cava de’ Tirreni. Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

scivola in un dirupo lungo il sentiero cai 300 salvata una donna

© Salernotoday.it - Scivola in un dirupo lungo il Sentiero CAI 300: salvata una donna

Leggi anche: Scivola nel sentiero e si infortuna: donna salvata dai Vigili del fuoco

Leggi anche: Donna cade in dirupo per dieci metri: salvata da vigili fuoco

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Scivola su una radice mentre passeggia in montagna, 62enne in ospedale; Scivola dalla parete che sta scalando, il 31enne padovano precipita davanti a un medico che lancia l'allarme: sospetta frattura di tibia...; Scivola lungo un sentiero per 40 metri: escursionista in ospedale.

scivola dirupo lungo sentieroScivola lungo un sentiero per 40 metri: escursionista in ospedale - Postua, intervento di Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese insieme al Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte ... infovercelli24.it

scivola dirupo lungo sentieroScivola lungo il sentiero innevato e rimane bloccata, soccorsi in elicottero difficili a causa del maltempo: momenti di paura per un’escursionista 53enne - Sono stati momenti di apprensione quelli vissuti per una escursionista del Cadore di 53 anni. ildolomiti.it

scivola dirupo lungo sentieroScivolano in un dirupo di 40 metri, salvati due cani da caccia a Villasalto - Sono scivolati in un dirupo profondo circa 40 metri i due cani da caccia soccorsi oggi in un’area impervia della località Corongiu Arrubiu, nel territorio del comune di Villassalto. msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.