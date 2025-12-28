Nella tarda mattinata di ieri, dopo la segnalazione di un vigile del fuoco che si trovava casualmente sul posto e che ha immediatamente prestato i primi soccorsi, una squadra della Sede Centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno è intervenuta in località Badia di Cava de’ Tirreni. Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Scivola in un dirupo lungo il Sentiero CAI 300: salvata una donna

Leggi anche: Scivola nel sentiero e si infortuna: donna salvata dai Vigili del fuoco

Leggi anche: Donna cade in dirupo per dieci metri: salvata da vigili fuoco

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Scivola su una radice mentre passeggia in montagna, 62enne in ospedale; Scivola dalla parete che sta scalando, il 31enne padovano precipita davanti a un medico che lancia l'allarme: sospetta frattura di tibia...; Scivola lungo un sentiero per 40 metri: escursionista in ospedale.

Scivola lungo un sentiero per 40 metri: escursionista in ospedale - Postua, intervento di Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese insieme al Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte ... infovercelli24.it