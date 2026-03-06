Scippatore tradito dalla passione per il calcio Lo staff del Cassinone | Ci ha lasciato l’amaro in bocca

Un uomo di 23 anni, originario del Burkina Faso e membro della squadra Gsd Cassinone 1987, è stato coinvolto in un episodio di scippo ai danni di una donna di 79 anni. Durante il reato, indossava il giubbetto della stessa squadra, che ha tradito il suo legame con il calcio e ha lasciato un senso di delusione tra gli spettatori. Lo staff del Cassinone si è espresso sul fatto, affermando che questa vicenda li ha lasciati con l’amaro in bocca.

A tradirlo è stata la sua passione per il calcio. Quando G.A., originario del Burkina Faso, classe 2000, ha aggredito e derubato Santina Farina, 79enne di Romano, indossava proprio il giubbetto della squadra Gsd Cassinone 1987 in cui militava dall’autunno scorso. Sul petto era cucito il logo circolare della società, con al centro un pallone stilizzato, i colori sociali blu e bianco e il campanile della frazione seriatese di Cassinone. Un dettaglio che non è passato inosservato e che ha portato gli investigatori sulla pista della squadra. La notizia del coinvolgimento del compagno di squadra nei fatti del 3 febbraio è stata accolta come una vera e propria doccia fredda dall’intero team, che ancora non si capacita di come quel ragazzo, arrivato in punta di piedi nella squadra, sia stato capace di un’atrocità simile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Rapine al Portello: identificato e arrestato lo scippatore seriale tradito dalla sua biciMilano, 9 febbraio 2026 – Un 28enne marocchino è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare... Lo cercavano da 16 anni, lo ritrovano sugli spalti alle Olimpiadi: il latitante tradito dalla passione per la sua nazionaleSedici anni di latitanza andati in fumo per la passione per l’hockey su ghiaccio.