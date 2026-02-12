Lo cercavano da 16 anni lo ritrovano sugli spalti alle Olimpiadi | il latitante tradito dalla passione per la sua nazionale

Lo cercavano da 16 anni, e alla fine lo trovano sugli spalti delle Olimpiadi. Si tratta di un uomo slovacco di 44 anni, che da quasi due decenni viveva nel mirino delle forze dell’ordine. È stato scoperto e arrestato dai carabinieri a Milano, dove si era nascosto tra la folla. La sua latitanza si è conclusa grazie alla passione per l’hockey su ghiaccio, che lo ha portato a frequentare gli eventi sportivi in modo inaspettato. Risale al 2010 un’ordinanza di cattura

Sedici anni di latitanza andati in fumo per la passione per l'hockey su ghiaccio. Un cittadino slovacco di 44 anni, colpito da un ordine di cattura del Tribunale di Bolzano risalente al 2010 per furti in attività commerciali, è stato fermato dai carabinieri nel capoluogo lombardo. A tradirlo è stata la segnalazione partita da una struttura ricettiva nella zona di Baggio, dove l'uomo alloggiava per seguire la nazionale slovacca impegnata nel torneo olimpico invernale. Undici mesi da scontare: il 44enne è ora a San Vittore. I militari, ricevuto l'alert dalla struttura, lo hanno identificato e bloccato senza particolari difficoltà.

