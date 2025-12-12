Oggi sciopero generale Sanità e trasporti il piano | Servizi essenziali garantiti

Oggi si svolge uno sciopero generale indetto dalla Cgil, coinvolgendo settori pubblici e privati. La protesta si concentra su sanità e trasporti, con l’obiettivo di contrastare la manovra del Governo. L’intera giornata di mobilitazione mira a sottolineare le richieste dei lavoratori e l’importanza di garantire servizi essenziali.

Lavoratori a braccia conserte. Un’altra giornata di sciopero generale, per l’intera giornata di oggi, indetta dalla Cgil per tutti i settori pubblici e privati, in contrasto con la manovra del Governo. Disagi, innanzitutto, per il trasporto pubblico locale dove saranno garantite le prestazioni indispensabili, in osservanza delle regolamentazioni di settore e nel rispetto della legge 14690. Ecco le modalità previste per servizi di bus e altre attività di competenza di Tper. Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle 8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oggi sciopero generale. Sanità e trasporti, il piano: "Servizi essenziali garantiti"

