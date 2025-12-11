Sciopero generale a Roma dalla scuola alla sanità | i servizi garantiti e quelli a rischio per 24 ore

Venerdì 12 dicembre si svolgerà uno sciopero generale di 24 ore a Roma, indetto dalla Cgil, coinvolgendo settori pubblici e privati. La protesta, contro la legge di Bilancio, potrebbe causare disagi nei servizi essenziali come trasporto pubblico, scuola e sanità, con garanzie e rischi differenti a seconda delle aree coinvolte.

Dal trasporto pubblico alla scuola, fino alla sanità: domani, venerdì 12 dicembre, è previsto uno sciopero generale di 24 ore indetto dalla Cgil contro la legge di Bilancio, che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, con possibili disagi anche a Roma.Ecco, nel dettaglio, chi sarà. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Il Partito Democratico siciliano aderisce e condivide le ragioni dello sciopero generale di venerdì 12 dicembre. In una terra colpita quotidianamente da scandali e dall’esplodere di un’enorme questione sociale ancora con più forza bisogna scendere in piazza - facebook.com Vai su Facebook

Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata rb.gy/h1ki8x Inps Comunica Vai su X

Sciopero generale della Cgil a Roma venerdì 12 dicembre: Atac non aderisce, Cotral sì, scuole a rischio - Venerdì 12 dicembre sciopero della Cgil contro la legge di Bilancio. Lo riporta roma.corriere.it

Venerdì 12 dicembre c’è sciopero generale - La CGIL ha infatti proclamato uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà lavoratrici e ... Come scrive vignaclarablog.it