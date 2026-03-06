Sciopero generale il 9 marzo | coinvolti trasporti e scuole i disagi

Il 9 marzo si terrà uno sciopero generale che interesserà i settori dei trasporti e delle scuole, coinvolgendo sia il pubblico che il privato. La giornata vedrà la sospensione delle attività di molte aziende e istituzioni, con possibili disagi per i cittadini e gli utenti che devono spostarsi o frequentare le scuole. L’annuncio è stato comunicato dalle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’astensione dal lavoro.

Lunedì nero per i trasporti e l'istruzione, il 9 marzo: è stato proclamato uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà settori pubblici e privati. A indirlo, le sigle Slai-Cobas, Usi, Usi, Usb e Clap. Disagi in vista, dunque, per chi viaggia sui mezzi pubblici. Ventiquattro ore di sciopero come annuncia Flc Cgil anche per scuola, università, enti di ricerca e formazione professionale. Consigliabile informarsi presso le singole istituzioni scolastiche e presso gli uffici, in quanto l'impatto dipenderà dall'adesione alla manifestazione. Lo sciopero è stato indetto in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, che ricorre l'8 marzo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Scioperi marzo 2026: date, orari, settori coinvolti e calendario completo

