Oggi lo sciopero generale | dai trasporti alle scuole i settori coinvolti e i servizi garantiti
Il 12 dicembre si terrà uno sciopero generale indetto dalla Cgil, coinvolgendo settori pubblici e privati come trasporti, scuole e servizi sanitari. L'astensione dal lavoro interesserà l’intera giornata, con l’obiettivo di esprimere le proprie istanze e rivendicazioni su questioni rilevanti per lavoratori e cittadini.
Cgil ha indetto per venerdì 12 dicembre uno sciopero generale che coinvolgerà sia pubblici che privati, come scuole, trasporti e servizi sanitario per l'intera giornata di lavoro.
Sciopero, venerdì nero. Dai trasporti ai giornalisti
Revocato lo sciopero previsto per oggi, 10 dicembre 2025 NET S.p.A. comunica che, a seguito delle trattative degli ultimi giorni, è stato raggiunto un accordo tra le parti datoriali e le Organizzazioni Sin
Oggi sciopero generale. Sanità e trasporti, il piano: "Servizi essenziali garantiti" - Un'altra giornata di passione per tutti i ferraresi: gli orari degli autobus.
Chi si ferma oggi per lo sciopero generale. I servizi a rischio per 24 ore e quelli garantiti, dai trasporti alla sanità - L'agitazione è indetta dalla Cgil contro la manovra economica del governo Meloni ed è nazionale.