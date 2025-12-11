Oggi lo sciopero generale | dai trasporti alle scuole i settori coinvolti e i servizi garantiti

Il 12 dicembre si terrà uno sciopero generale indetto dalla Cgil, coinvolgendo settori pubblici e privati come trasporti, scuole e servizi sanitari. L'astensione dal lavoro interesserà l’intera giornata, con l’obiettivo di esprimere le proprie istanze e rivendicazioni su questioni rilevanti per lavoratori e cittadini.

oggi sciopero generale trasportiOggi sciopero generale. Sanità e trasporti, il piano: "Servizi essenziali garantiti" - Un’altra giornata di passione per tutti i ferraresi: gli orari degli autobus. Secondo msn.com

oggi sciopero generale trasportiChi si ferma oggi per lo sciopero generale. I servizi a rischio per 24 ore e quelli garantiti, dai trasporti alla sanità - L'agitazione è indetta dalla Cgil contro la manovra economica del governo Meloni ed è nazionale. Lo riporta today.it