Oggi, venerdì 12 dicembre, è in corso lo sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la Manovra finanziaria, definita dal sindacato “ingiusta”, che coinvolge per l’intera giornata tutti i settori pubblici e privati. I disagi maggiori sono attesi nei trasporti, con possibili cancellazioni e ritardi su treni, bus, tram e metropolitane, seppur nel rispetto delle fasce di garanzia stabilite a livello nazionale e locale. Ripercussioni possibili anche nella scuola, dove l’adesione di docenti e personale Ata può comportare lezioni sospese o orari ridotti, e nella sanità, con servizi garantiti solo nelle funzioni considerate indispensabili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sciopero generale di venerdì 12 dicembre: disagi per trasporti e scuole, ecco chi si ferma

#12dicembre Oggi lo #sciopero generale indetto dalla #Cgil contro la Legge di Bilancio. Coinvolgerà tutti i settori: dalla scuola alla sanità ai trasporti (esclusi aerei). Stop di 24 ore per i taxi, treni fermi 00:00-21:00, trasporto locale con variazioni da città a città Vai su X

Per via dello sciopero generale in programma il 12 dicembre, potrebbero sorgere dei disagi nelle attività del Laboratorio analisi del #SantoSpirito e del #SanFilippoNeri. Saranno certamente garantiti: la lavorazione e refertazione degli esami urgenti; la lavor - facebook.com Vai su Facebook

