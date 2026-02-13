Olimpiadi a rischio | sindacati fermi sullo sciopero governo valuta la precettazione per voli del 16 febbraio e 7 marzo

Il governo sta valutando di usare la precettazione per i voli del 16 febbraio e del 7 marzo, mentre i sindacati resistono allo sciopero. La decisione arriva in un momento delicato, con le Olimpiadi di Milano-Cortina alle porte e il rischio di disagi nel trasporto aereo. Le compagnie aeree temono che uno sciopero possa compromettere l’arrivo degli atleti e degli spettatori, creando ulteriori difficoltà alla grande manifestazione sportiva. Tuttavia, i sindacati insistono sulla loro posizione, sottolineando che la protesta è necessaria per difendere i diritti dei lavoratori. La situazione resta incerta, e tutti attendono una

