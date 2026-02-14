Aggressioni in Kyma Mobilità La FILT CGIL denuncia Oltre 100 episodi in pochi mesi

La FILT CGIL denuncia le aggressioni in Kyma Mobilità, dopo aver registrato più di 100 episodi in pochi mesi. La causa principale sono i continui comportamenti aggressivi di alcuni utenti che disturbano il personale e creano disagio. I dipendenti, spesso vittime di insulti e molestie verbali, si sentono sempre più insicuri durante il lavoro. Tarantini Time Quotidiano ha intervistato alcuni operatori, che raccontano come questa situazione influisca sulla loro giornata.

Tarantini Time Quotidiano " Viviamo in un clima di costante paura e ansia. Subiamo quotidianamente molestie verbali, insulti. Poi ci sono i casi di aggressioni fisiche, gesti violenti e atti vandalici. Solo alcuni finiscono denunciati e sulla stampa. Altri finiscono nel silenzio e nell'indifferenza perché pian piano sta subentrando una certa rassegnazione, dopo anni di denunce che non hanno mai cambiato la situazione ". Pietro Cecere, segretario aziendale della FILT CGIL in Kyma Mobilità, affida alla stampa uno sfogo dopo l'ultimo episodio di violenza subito dall'autista della Linea 4 che collega il parcheggio Cimino al centro città, passando per via C.