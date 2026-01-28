I dipendenti di Ubisoft hanno organizzato uno sciopero contro i nuovi licenziamenti

I dipendenti di Ubisoft hanno deciso di scioperare dopo l’annuncio dei licenziamenti in azienda. I sindacati francesi hanno votato all’unanimità, e oggi si sono ritrovati in piazza per protestare contro le decisioni della società. La tensione tra lavoratori e management è salita rapidamente, e lo sciopero sta attirando l’attenzione di molti.

La tensione interna a Ubisoft è esplosa dopo l'annuncio di nuovi licenziamenti, con i sindacati francesi che hanno votato all'unanimità per organizzare uno sciopero contro l'azienda. La protesta si svolgerà tra il 10 e il 12 febbraio 2026, dove al centro della contestazione troviamo la ristrutturazione in corso, che prevede chiusure di studi e riduzione del personale. Una fase critica che segna uno dei momenti più difficili nella storia recente del publisher. Secondo quanto riportato dalla testata francese Les Echos (grazie ad Insider Gaming ), lo sciopero è stato indetto congiuntamente da più sigle sindacali che rappresentano i lavoratori Ubisoft: STJV, Solidaires Informatique, CFE-CGC, CGT e Printemps Écologique.

