Baranzate la Flint CPS Inks annuncia la chiusura | 43 posti a rischio Proclamato sciopero con presidio

La Flint CPS Inks di Baranzate ha annunciato la chiusura dello stabilimento, mettendo a rischio 43 posti di lavoro. La decisione è stata comunicata ai dipendenti e ha portato alla proclamazione di uno sciopero con un presidio davanti alla fabbrica. L’azienda ha reso noto il provvedimento senza specificare ulteriori dettagli.

Baranzate (Milano), 5 marzo 2026 - Chiusura dello stabilimento e 43 posti di lavoro a rischio alla Flint Cps Inks di Baranzate. La decisione è stata comunicata lo scorso 2 marzo dalla direzione aziendale alla Rsu e alle organizzazioni sindacali di categoria. Secondo quanto riferito dalla Filctem Cgil la scelta sarebbe motivata dal declino strutturale del mercato di riferimento, dall'aumento dei costi operativi e dall'intensificarsi della concorrenza internazionale, in particolare da parte di produttori indiani, cinesi e del sud-est asiatico. Una doccia fredda per i 43 lavoratori e lavoratrici dell'azienda di via Milano che fa parte del gruppo multinazionale Flint, tra i maggiori fornitori a livello mondiale di inchiostri per la stampa, l'imballaggio e l'etichettatura.