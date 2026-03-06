Sciopero 9 marzo 2026 treni bus scuola e sanità | chi aderisce e chi no a Bologna

Il 9 marzo 2026 si terrà uno sciopero generale a Bologna, coinvolgendo treni, autobus, scuole e servizi sanitari. L’azione coinvolgerà diverse categorie di lavoratori e studenti, con alcune sigle sindacali che hanno annunciato la partecipazione. Non tutti i settori aderiranno allo sciopero, e alcune organizzazioni hanno comunicato che continueranno le attività normalmente. La giornata segue la celebrazione della Festa della Donna, in programma domenica 8 marzo.

Bologna, 6 marzo 226 - Sciopero generale lunedì 9 marzo per la Giornata internazionale della donna che cade domenica 8 marzo. Esclusi ferrovie e trasporto locale che funzioneranno in modo regolare. Scuola, università e sanità. Diverse le sigle che proclamano lo sciopero: per tutto il comparto scuola, università e ricerca è l’Flc Cgi l, mentre nella sanità, garantiti i servizi essenziali, sono Slai Cobas per il Sindacato di classe, Usb e Usi 1912, aderenti Cub Sur e Adl Cobas. Per l’Azienda Usl di Bologna, lo sciopero interessa: • gli operatori dell’area comparto (infermieri, operatori sociosanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi) • gli operatori della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e della dirigenza non sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

