Sciopero il 26 27 e 28 febbraio in arrivo stop per treni e aerei | gli orari e chi aderisce alla protesta

Un'organizzazione sindacale ha annunciato uno sciopero nazionale dal 26 al 28 febbraio, coinvolgendo treni e voli aerei. La protesta si concentra su orari di punta e servizi essenziali, causando possibili disagi ai pendolari e ai viaggiatori. Le adesioni sono alte tra i lavoratori del settore, che chiedono miglioramenti contrattuali e maggiori garanzie sul rispetto delle norme di sicurezza. Le compagnie e le ferrovie si preparano a gestire le eventuali criticità.

Due scioperi nazionali che riguarderanno il trasporto aereo e i treni sono in programma tra il 26 e il 28 febbraio 2026. Giovedì 26 si fermano i lavoratori del comparto aereo per 24 ore, tra venerdì 27 e sabato 28 protestano i lavoratori del comparto ferroviario.

Scioperi 25, 26 e 27 febbraio: gli orari degli stop ad aerei, treni e mezzi pubbliciIl 25, 26 e 27 febbraio, i sindacati hanno annunciato scioperi che coinvolgono aerei, treni e mezzi pubblici.

Sciopero il 9 e 10 gennaio 2026, a rischio treni e aerei: gli orari dello stop e chi si fermaIl 9 e 10 gennaio 2026 si terrà uno sciopero nazionale che coinvolgerà principalmente i trasporti e i servizi pubblici, con orari di stop previsti dalle 21 del 9 alle 21 del 10 gennaio.

