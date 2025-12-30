Sciopero nel settore aereo in arrivo | ecco quando sarà complicato viaggiare

Il 9 gennaio 2026 è previsto uno sciopero nazionale nel settore aereo, con il personale di EasyJet che aderirà a una protesta di 24 ore. Questo evento potrà causare disagi e cancellazioni sui voli, influendo sulla pianificazione dei viaggi. È consigliabile verificare lo stato dei voli e contattare la compagnia prima di programmare spostamenti in quella giornata.

Venerdì 9 gennaio 2026 ci sarà uno sciopero nazionale del trasporto aereo. Il personale navigante di EasyJet protesta 24 ore. Otto ore, invece, per gli assistenti di volo di Vueling. A confermare l'agitazione è il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.Lo sciopero nel settore aereoIn. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

