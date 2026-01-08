Milan-Maignan rinnovo in vista | i dettagli del contratto

Il Milan e Maignan sono prossimi a definire il rinnovo del contratto, conclusione di una trattativa che si è protratta per diversi mesi. Le parti stanno finalizzando i dettagli dell’accordo, garantendo la continuità del portiere francese nella squadra rossonera. Questa operazione rappresenta un passo importante per il club, che punta a consolidare la propria rosa e mantenere stabilità nel settore chiave della porta.

Dopo mesi di tira e molla, la telenovela sul prolungamento del rapporto MIlan-Maignan è vicina al lieto fine. Quando il portiere francese sembrava essere in partenza, le parti si sono avvicinati sensibilmente ed ora sono pronti a mettere tutto nero su bianco. MILAN-MAIGNAN: MAI COSI' VICINI Ha vinto la diplomazia tra i vertici rossoneri e il portierone transalpino, tanto da essere sul punto di firmare il prolungamento del contratto e dell'accordo in scadenza il prossimo 30 giugno. La freddezza e la tensione che hanno accompagnato gli scorsi mesi sono ormai dissolte, e Maignan potrebbe prolungare sino al 30 giugno 2031, quindi per i prossimi cinque anni, con un ingaggio pari a 5,7 milioni di euro.

