Unife al via i ‘Venerdì dell’Universo’ | sei incontri tra scienza fisica e astronomia

Unife annuncia l'inizio dei ‘Venerdì dell’Universo’, una serie di sei incontri dedicati a scienza, fisica e astronomia. Alla sua 27esima edizione, la rassegna si propone di offrire un approfondimento accessibile e rigoroso sui temi più affascinanti dell’universo, mantenendo il suo ruolo di punto di riferimento per la divulgazione scientifica e la promozione della cultura della ricerca.

‘Venerdì dell’Universo’: tra scienza, astronomia e fisica. La storica rassegna di divulgazione scientifica torna anche quest’anno con la sua 27esima edizione, confermando il proprio impegno nella divulgazione della cultura scientifica e della ricerca. Gli incontri sono in programma per venerdì 23 gennaio, 13 e 27 febbraio, 13 e 27 marzo e 10 aprile, alle 21 in Sala Estense (Piazza del Municipio 14, Ferrara). L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con la possibilità di seguire gli eventi anche in diretta streaming sul canale youtube "I venerdì dell’Universo". Venerdì 27 febbraio, Silvia Ferrara, professoressa ordinaria dell'Università di Bologna, illustrerà come l'invenzione della scrittura non sia stato un processo lineare, ma un’esplosione di tentativi, soluzioni creative, gesti che hanno trasformato il pensiero in segno.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

