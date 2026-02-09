Antonino Zichichi la scienza come via a Dio | Le leggi dell’universo sono impronte del Creatore

Da thesocialpost.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonino Zichichi, uno dei più noti fisici italiani, è morto a 96 anni. Per tutta la vita ha sostenuto che scienza e fede non sono in contrasto, anzi, le leggi dell’universo sono un’impronta del Creatore. Il suo lavoro e le sue parole hanno lasciato un segno profondo nel modo di pensare alla scienza e alla spiritualità.

Per Antonino Zichichi non è mai esistito un conflitto tra scienza e fede. Il fisico e divulgatore scientifico, scomparso oggi a 96 anni, ha sostenuto per tutta la vita che l’ordine dell’universo non è frutto del caso, ma il segno di una logica superiore. Non il caos, dunque, ma un disegno coerente e armonioso. Nel libro Perché credo in colui che ha fatto il mondo (Il Saggiatore), Zichichi ha sviluppato una riflessione che lo ha accompagnato per decenni: le leggi che governano la realtà, dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande, non sarebbero incompatibili con l’idea di Dio, ma anzi ne costituirebbero una traccia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

antonino zichichi la scienza come via a dio le leggi dell8217universo sono impronte del creatore

© Thesocialpost.it - Antonino Zichichi, la scienza come via a Dio: “Le leggi dell’universo sono impronte del Creatore”

Approfondimenti su Antonino Zichichi

È morto Antonino Zichichi: lo scienziato innamorato di Dio che conciliava perfettamente scienza e fede

È morto Antonino Zichichi, uno dei fisici italiani più noti e stimati.

Lutto nella scienza: addio ad Antonino Zichichi, il fisico che ha spiegato l’universo agli italiani. Il cordoglio di Bernini

Se n’è andato a 96 anni Antonino Zichichi, uno dei fisici più noti in Italia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Antonino Zichichi

Argomenti discussi: Addio ad Antonino Zichichi, lo scienziato che riconosceva Dio nell’armonia dell’universo; Mondo della scienza in lutto: morto il fisico Antonino Zichichi; Addio a Zichichi, il fisico che portò il Laboratorio del Gran Sasso al centro della scienza mondiale; Addio a Zichichi, il genio che portò l’antimateria in tv e rese Erice capitale della scienza.

antonino zichichi la scienzaScienza: è morto Antonino Zichichi, il fisico che portò l’antimateria in tvNoto al grande pubblico per la sua battaglia contro l'astrologia e le superstizioni, che definiva una Hiroshima culturale, Zichichi visse anche ... ilsecoloxix.it

La Sicilia piange Antonino Zichichi, il fisico che ha fatto dialogare la scienza con il mondoSi è spento all’età di 96 anni Antonino Zichichi, fisico di fama internazionale e figura centrale della scienza italiana del ... 98zero.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.