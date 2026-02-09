Antonino Zichichi la scienza come via a Dio | Le leggi dell’universo sono impronte del Creatore

Antonino Zichichi, uno dei più noti fisici italiani, è morto a 96 anni. Per tutta la vita ha sostenuto che scienza e fede non sono in contrasto, anzi, le leggi dell’universo sono un’impronta del Creatore. Il suo lavoro e le sue parole hanno lasciato un segno profondo nel modo di pensare alla scienza e alla spiritualità.

Per Antonino Zichichi non è mai esistito un conflitto tra scienza e fede. Il fisico e divulgatore scientifico, scomparso oggi a 96 anni, ha sostenuto per tutta la vita che l’ordine dell’universo non è frutto del caso, ma il segno di una logica superiore. Non il caos, dunque, ma un disegno coerente e armonioso. Nel libro Perché credo in colui che ha fatto il mondo (Il Saggiatore), Zichichi ha sviluppato una riflessione che lo ha accompagnato per decenni: le leggi che governano la realtà, dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande, non sarebbero incompatibili con l’idea di Dio, ma anzi ne costituirebbero una traccia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Antonino Zichichi, la scienza come via a Dio: “Le leggi dell’universo sono impronte del Creatore” Approfondimenti su Antonino Zichichi È morto Antonino Zichichi: lo scienziato innamorato di Dio che conciliava perfettamente scienza e fede È morto Antonino Zichichi, uno dei fisici italiani più noti e stimati. Lutto nella scienza: addio ad Antonino Zichichi, il fisico che ha spiegato l’universo agli italiani. Il cordoglio di Bernini Se n’è andato a 96 anni Antonino Zichichi, uno dei fisici più noti in Italia. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Antonino Zichichi Argomenti discussi: Addio ad Antonino Zichichi, lo scienziato che riconosceva Dio nell’armonia dell’universo; Mondo della scienza in lutto: morto il fisico Antonino Zichichi; Addio a Zichichi, il fisico che portò il Laboratorio del Gran Sasso al centro della scienza mondiale; Addio a Zichichi, il genio che portò l’antimateria in tv e rese Erice capitale della scienza. Scienza: è morto Antonino Zichichi, il fisico che portò l’antimateria in tvNoto al grande pubblico per la sua battaglia contro l'astrologia e le superstizioni, che definiva una Hiroshima culturale, Zichichi visse anche ... ilsecoloxix.it La Sicilia piange Antonino Zichichi, il fisico che ha fatto dialogare la scienza con il mondoSi è spento all’età di 96 anni Antonino Zichichi, fisico di fama internazionale e figura centrale della scienza italiana del ... 98zero.com #NEWS - ++ E' morto il fisico Antonino #Zichichi ++ Aveva 96 anni, #fisico e divulgatore #scientifico specializzato nel campo della #fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi, noto soprattutto per la sua battaglia iniziata molti anni fa contro l'astrolog facebook #NEWS - ++ E' morto il fisico Antonino #Zichichi ++ Aveva 96 anni, #fisico e divulgatore #scientifico specializzato nel campo della #fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi, noto soprattutto per la sua battaglia iniziata molti anni fa contro l'astrolog x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.