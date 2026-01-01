Incidente nella notte di Capodanno | auto con quattro ragazze finisce fuori strada e si ribalta
Nella notte di Capodanno, quattro ragazze sono rimaste coinvolte in un incidente sulla strada provinciale 95, a sud di Cerignola. Durante il rientro dai festeggiamenti, l’auto è finita fuori strada e si è ribaltata, mettendo a rischio la loro incolumità. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre le forze dell’ordine stanno intervenendo sul posto.
Hanno rischiato grosso quattro ragazze che nella notte tra mercoledì 31 dicembre e giovedì 1° gennaio, al rientro dai festeggiamenti di Capodanno, sulla strada provinciale 95 a sud di Cerignola, sono finite fuori strada. L'auto a bordo della quale viaggiavano si è ribaltata nei terreni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
