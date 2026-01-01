Incidente nella notte di Capodanno | auto con quattro ragazze finisce fuori strada e si ribalta

Nella notte di Capodanno, quattro ragazze sono rimaste coinvolte in un incidente sulla strada provinciale 95, a sud di Cerignola. Durante il rientro dai festeggiamenti, l’auto è finita fuori strada e si è ribaltata, mettendo a rischio la loro incolumità. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre le forze dell’ordine stanno intervenendo sul posto.

Finisce nella scarpata con l'auto a Capodanno, recuperato dai Vvf - Sono stati oltre trenta gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco dalla mezzanotte, per lo più dovuti ai petardi gettati nei contenitori della spazzatura. msn.com

Capodanno, interventi dei vigili del fuoco nella notte: auto finisce nella scarpata a forte Sperone - Genova – Sono stati oltre trenta gli interventi effettuati a Genova dai vigili del fuoco dalla mezzanotte, per lo più dovuti ai petardi gettati nei contenitori della spazzatura. ilsecoloxix.it

Grave incidente nella notte Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb1wcz3Bfxo7ifGWbo0Q - facebook.com facebook

Un morto e 20 feriti è il tragico bilancio dell'incidente avvenuto nella notte a Genova sulla A26, all'altezza dello svincolo per Mele. Coinvolti un pullman turistico, un mezzo pesante e due auto. La vittima è l'autista del pullman. Il tratto è stato riaperto all'alba x.com

