Laura Pirovano trionfa in Val di Fassa | prima vittoria in Coppa del Mondo per la trentina

A Passo San Pellegrino, durante una gara di discesa femminile, Laura Pirovano della squadra delle Fiamme Gialle ha vinto la sua prima tappa di Coppa del Mondo. La 28enne ha concluso con un vantaggio di un solo centesimo sulla tedesca Emma Aicher, mentre Breezy Johnson degli Stati Uniti si è posizionata terza. La competizione ha visto coinvolte atlete di diversi paesi e si è svolta sulla pista di Passo San Pellegrino.

A Passo San Pellegrino la discesa femminile premia la 28enne delle Fiamme Gialle: successo per un solo centesimo sulla tedesca Emma Aicher e terzo posto per l'americana Breezy Johnson. La pista La VolatA di Passo San Pellegrino regala una giornata storica allo sci italiano: Laura Pirovano conquista infatti la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. Dopo numerosi piazzamenti nelle prime dieci senza mai salire sul podio, la sciatrice trentina trova finalmente il risultato che inseguiva da anni.