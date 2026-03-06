Sci alpinismo Murada vince a Shahdag è campionessa europea e vola in testa alla Coppa del Mondo | De Silvestro terza

La valtellinese ha vinto lo sci alpinismo a Shahdag, conquistando il suo primo successo nel massimo circuito e il titolo europeo nell’individuale in Azerbaijan. La competizione si è svolta con la partecipazione di atleti di vari paesi, e la vittoria le permette di salire in testa alla classifica della Coppa del Mondo. De Silvestro si è classificata terza.

La valtellinese conquista il suo primo successo nel massimo circuito e il titolo continentale nell’individuale in Azerbaijan. Sul podio anche De Silvestro terza e Moreschini quarta. Tra gli uomini Bonnet domina, sesti Antonioli e undicesimo Boscacci. Giornata storica per lo sci alpinismo italiano. Giulia Murada conquista a Shahdag il suo primo successo in Coppa del Mondo, si laurea campionessa europea nell’individuale e balza al comando della classifica generale del massimo circuito. Un en-plein azzurro sulle nevi dell’Azerbaijan, con Alba De Silvestro terza e Lisa Moreschini quarta a completare un risultato di squadra straordinario. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Sci alpinismo, De Silvestro e Murada guidano gli azzurri ad Andorra: dodici convocati per la terza tappa di Coppa del MondoDomenica 25 e lunedì 26 gennaio a La Massana il vertical e la sprint della terza tappa stagionale: l’Italia si presenta con una squadra completa e...

Sci alpinismo, Murada e De Silvestro guidano la spedizione azzurra in Andorra per la Coppa del MondoSaranno dodici gli atleti italiani presenti in Andorra tra domenica 25 e lunedì 26 gennaio per la terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci...

Coppa del Mondo di sci alpinismo: Murada e De Silvestro leader in AndorraLa nazionale italiana di sci alpinismo si prepara per la terza tappa della Coppa del Mondo 2025?2026, che si terrà sulle nevi pirenaiche di La Massana, in Andorra, domenica 25 e lunedì 26 gennaio. it.blastingnews.com

Sci alpinismo: a Courchevel Murada terza nello sprint, Cardona primo tra gli uominiSi è conclusa la prima giornata della seconda tappa della Coppa del Mondo di sci alpinismo 2025?2026 a Courchevel, in Francia. Le gare sprint maschile e femminile hanno visto l’Italia tornare sul ... it.blastingnews.com

