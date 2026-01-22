Sci alpinismo Murada e De Silvestro guidano la spedizione azzurra in Andorra per la Coppa del Mondo

In Andorra, la squadra italiana di sci alpinismo si prepara alla terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026, in programma il 25 e 26 gennaio. Sotto la guida di Murada e De Silvestro, dodici atleti rappresenteranno l’Italia in questa competizione internazionale, confermando l’impegno e la crescita del movimento nel panorama mondiale.

Saranno dodici gli atleti italiani presenti in Andorra tra domenica 25 e lunedì 26 gennaio per la terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpinismo. Sulle vette pirenaiche di La Massana è in programma una gara vertical seguita dalla terza sprint stagionale, che rappresenterà un importante banco di prova in vista dell’imminente appuntamento clou dei Giochi Olimpici. Il direttore tecnico azzurro Fabio Meraldi ha selezionato per le gare andorrane Alba De Silvestro, Noemi Junod, Giulia Murada, Katia Mascherona in campo femminile e Rocco Baldini, Michele Boscacci, Nicolò Canclini, Erik Canovi, Hermann Debertolis, Matteo Sostizzo, Alex Oberbacher, Luca Tomasoni nel settore maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpinismo, Murada e De Silvestro guidano la spedizione azzurra in Andorra per la Coppa del Mondo Leggi anche: Sci alpinismo: subito sul podio in Coppa del Mondo Alba De Silvestro e Michele Boscacci Leggi anche: Sci alpinismo: Alba De Silvestro campionessa italiana Vertical La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Giulia Murada terza nella Sprint di Coppa del mondo di Sci alpinismo 2025 - 2026 a Courchevel · Risultati SkiMo oggi; Sci Alpinismo, Murada è terza nella Sprint di Courchevel: un altro successo prima di Milano Cortina; Emily Harrop imbattibile nella sprint, ma Giulia Murada è terza! Rivivi la gara a Courchevel; Sci alpinismo: Giulia Murada sul podio nella Sprint Race di Courchevel. Sci Alpinismo, Giulia Murada sale sul podio nella sprint di Courchevel. Cardona si impone tra gli uominiSi è da poco conclusa la prima giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo sci alpinismo 2025-2026. In Francia, a Courchevel, in attesa della prova ... oasport.it Sci alpinismo, la Francia e la Svizzera vincono nel vertical di Courchevel. Giulia Murada in Top 5Il primo vertical della stagione, specialità che si corre solamente in salita, completa una emozionante due giorni di gare. La tappa di Coppa del Mondo di ... oasport.it Sci alpinismo, Murada trascina la Valtellina: top five mondiale nella Vertical di Courchevel #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 facebook Secondo podio di fila in Coppa del Mondo di sci alpinismo per Murada! A Courchevel, Francia, Giulia chiude terza la sprint femminile. A dicembre a Solitude aveva ottenuto la piazza d’onore. bit.ly/3YGlR3q @Fisiofficial #RoadToMilanoCortina2026 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.