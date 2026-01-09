Kessié Juve l’affare potrebbe decollare | prime chiamate tra le parti cosa filtra per il mercato invernale e la prossima estate

Sono in corso discussioni tra la Juventus e il centrocampista Kessié, il cui contratto con l’Al-Ahli scade tra sei mesi. Le parti stanno valutando le possibilità di un trasferimento in vista del mercato invernale o della prossima estate, con contatti esplorativi già avviati tra i rappresentanti coinvolti. La situazione rimane in fase di valutazione e potrebbe evolversi nelle prossime settimane.

