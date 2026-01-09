Kessié Juve l’affare potrebbe decollare | prime chiamate tra le parti cosa filtra per il mercato invernale e la prossima estate
Sono in corso discussioni tra la Juventus e il centrocampista Kessié, il cui contratto con l’Al-Ahli scade tra sei mesi. Le parti stanno valutando le possibilità di un trasferimento in vista del mercato invernale o della prossima estate, con contatti esplorativi già avviati tra i rappresentanti coinvolti. La situazione rimane in fase di valutazione e potrebbe evolversi nelle prossime settimane.
Kessié Juve, il centrocampista è in scadenza tra sei mesi ma l’Al-Ahli spinge per il rinnovo: contatti esplorativi con Comolli per gennaio o l’estate. La Juve valuta con estremo interesse un vecchio pallino che torna prepotentemente di moda per rinforzare la linea mediana. Si tratta di Franck Kessié, centrocampista ivoriano ex Milan, noto per la sua strapotenza fisica e la capacità di inserimento. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la pista che porta al “Presidente” è una chance di mercato riemersa proprio in questi ultimi giorni, riaccendendo i riflettori su un profilo mai dimenticato alla Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Mercato Juve, novità sull’obiettivo a centrocampo: ha cambiato agente! Cosa filtra sul suo futuro e cosa può succedere la prossima estate
Leggi anche: Tonali alla Juve: i bianconeri sono la squadra a monitorarlo maggiormente in Italia! La verità sul rinnovo e cosa potrebbe succedere la prossima estate. Rivelazione importante
Calciomercato Juve Kessié vuole la Serie A | la scadenza 2026 accende l’affare?.
Juventus, Elkann potrebbe vendere una parte delle azioni della società a Bin Salman - Il principe saudita, secondo le indiscrezioni, sarebbe pronto a investire in maniera significativa e garantirebbe ... it.blastingnews.com
Juventus Franck Kessié a costo zero già nella sessione di gennaio,la Coppa d'Africa decisiva per la scelta" https://blstg.news/e0ti/ - facebook.com facebook
#Calciomercato #Juve Idea #Kessié x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.