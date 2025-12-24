Schlager Juventus, il centrocampista lusingato dall’interesse non accetta il rinnovo col Lipsia: la dirigenza punta a bloccarlo ora per giugno. Le strategie del calciomercato invernale della Juventus non si limitano a colmare le lacune immediate, ma guardano con lungimiranza anche alla costruzione della rosa per la prossima stagione. In questo scenario si inserisce prepotentemente il nome di Xaver Schlager, centrocampista austriaco che sta vivendo mesi decisivi per il suo futuro professionale. Secondo quanto riportato con dovizia di particolari dal Corriere dello Sport, il mediano si trova a un bivio fondamentale della sua carriera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Schlager Juventus, i bianconeri stringono per il mediano del Lipsia: due ipotesi sul tavolo per portarlo a Torino, a cosa pensa la dirigenza

Leggi anche: Mercato Juventus, è lui il prescelto per rinforzare la difesa a gennaio: la dirigenza sta già studiando il piano per portarlo a Torino. I dettagli

Leggi anche: Schlager Juve: si pensa al colpo a zero per la prossima estate! Chi è e qual è l’idea della dirigenza bianconera. Ultimissime

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Juventus - Andre Gomes: i bianconeri stringono per il portoghese - Andre Gomes, un accostamento che prosegue ormai da diverse settimane e che potrebbe ben presto diventare realtà. it.blastingnews.com

Juventus-Kolo Muani, manca il passo decisivo dei bianconeri - La Juventus e Kolo Muani si avvicinano: il club bianconero è chiamato a fare il passo decisivo per chiudere la trattativa A pochi giorni dalla fine del mercato, i bianconeri sono chiamati a fare il ... gianlucadimarzio.com

Juventus, Moretto: ‘I bianconeri restano interessati a Tonali per giugno’ - La Juventus guarda già al futuro e nei prossimi mesi proverà a mettere le mani su un centrocampista di qualità. it.blastingnews.com

La Juventus segue Xaver Schlager (28); Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dal canale YT di Fabrizio Romano, ci sono già delle trattative in corso tra la società e l'entourage del giocatore. Mancino, classe 97, viene da una stagione praticamente salt - facebook.com facebook

@MatteMoretto: la #Juventus valuta il colpo Xaver #Schlager (28) a parametro zero Registrati già i primi contatti con l’attuale centrocampista del Lipsia, in scadenza a giugno 2026 e che, eventualmente, verrebbe bloccato a gennaio. x.com