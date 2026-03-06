Schianto allo svincolo della Variante polizia municipale sul posto e strada chiusa

Un incidente si è verificato oggi intorno all’ora di pranzo allo svincolo della Variante Anas di San Clemente, in direzione Maddaloni. La polizia municipale è intervenuta sul posto per gestire la situazione e ha disposto la chiusura temporanea della strada. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze o sull’identità delle persone coinvolte.

Schianto nei pressi dello svincolo della Variante Anas di San Clemente, in direzione Maddaloni. E’ accaduto verso l’ora di pranzo di oggi, venerdì 6 marzo. Al momento non si conosce il bilancio dell’incidente, nel quale sarebbe rimasta coinvolta una Lancia Y che sarebbe pesantemente danneggiata e ferma al centro della carreggiata in ingresso dello svincolo. Sul posto le pattuglie della polizia municipale di Caserta. Lo svincolo è stato temporaneamente chiuso al traffico in attesa della rimozione del veicolo e per la presenza dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine impegnate nei rilievi del sinistro. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

