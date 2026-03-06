scene di panico in libano

In Libano, si sono registrate scene di panico dopo la diffusione di un ordine di evacuazione senza precedenti. La popolazione ha reagito con paura e confusione mentre le autorità chiedevano di lasciare le proprie abitazioni in fretta. La situazione si è rapidamente evoluta, generando un clima di tensione e incertezza tra i cittadini.

Il 5 marzo il Libano è sprofondato nel caos a causa di un ordine di evacuazione di portata inedita diffuso dall’esercito israeliano. Settecentomila persone, ovvero gli abitanti della periferia sud Beirut, feudo di Hezbollah, hanno ricevuto l’ordine di spostarsi verso nord, dopo che qualcosa di simile era già stato detto a quelli della regione a sud del fiume Litani, nel Libano meridionale. I bombardamenti in Libano sono ripresi il 1 marzo, dopo un lancio di razzi da parte di Hezbollah verso Israele. Il governo israeliano ha immediatamente annunciato un’operazione via terra che sta già prendendo forma nel sud del Libano. Tel Aviv vuole chiaramente assestare a Hezbollah il colpo di grazia che non era arrivato durante la guerra del 2024, malgrado l’uccisione del capo della milizia sciita Hassan Nasrallah. 🔗 Leggi su Internazionale.it

