Crans-Montana (Svizzera), 1 gennaio 2026 – Una strage. È così che si è trasformata la festa di Capodanno a Crans-Montana, località iconica delle gare di sci in Svizzera, dopo che un incendio è divampato nel locale Le Constellation, dove c’erano molte persone che stavano trascorrendo la serata. È ancora un mistero cosa abbia scatenato il rogo, ma i testimoni raccontano di scene strazianti con morti (47 secondo il bilancio provvisorio fornito dai media) e un centinaio di feriti gravi, ustionati o con traumi da schiacciamento. epa12620592 Police officers inspect the area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

I residenti di Crans-Montana: "Scene di caos totale e persone nel panico. È stato orribile"

Esplosione in un bar di Crans-Montana in Svizzera: «Almeno quaranta morti, tra le vittime forse anche turisti stranieri»; Amsterdam, fiamme distruggono chiesa Vondelkerk in centro città poco dopo la mezzanotte, vigili del fuoco: “Non più salvabile” - VIDEO.

