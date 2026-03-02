Scene di panico in città Però resto È casa mia

A Dubai, un’imprenditrice italiana residente con la famiglia ha riferito di aver sentito i boati dei droni che vengono intercettati sul mare, senza aver però osservato altri eventi. La donna, originaria di una città italiana, vive da anni negli Emirati Arabi Uniti con il marito emiratino e il figlio. La scena di panico in città ha portato alcuni residenti a restare nelle proprie case.

A Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, vive da anni con la famiglia – il marito emiratino e il figlio – l’imprenditrice fanese Ilaria Paci: "Abbiamo sentito i boati dei droni che vengono fermati sul mare, ma almeno per ora non abbiamo visto altro". Ilaria conferma, però, che quella tra sabato e domenica è stata "una notte lunga e preoccupante". "Un allarme via messaggio arrivato dal governo – racconta – ci ha invitato a metterci al riparo, lontano da finestre e porte. Poi sono seguite tre grosse esplosioni, i boati sono continuati per tutta la notte e nella prima mattinata di domenica. Poi una breve pausa e sono ricominciati anche nel pomeriggio di domenica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

