Camion sbaglia la manovra e abbatte una colonnina del gas | chiusa la Statale

Martedì 20 gennaio, intorno alle 13.30, un camion ha urtato una colonnina del gas durante una manovra nei pressi del Centro Commerciale Adamello di Darfo Boario Terme, causando la sua rottura. L’incidente ha reso necessaria la chiusura temporanea della strada statale per garantire la sicurezza e intervenire sulla riparazione. Nessuna persona è rimasta ferita.

Verso le 13.30 di oggi, martedì 20 gennaio, un camion, durante una manovra nei pressi del Centro Commerciale Adamello di Darfo Boario Terme, ha urtato una colonnina del gas, danneggiandola.Fortunatamente non si registrano feriti, ma la situazione ha richiesto l'immediato intervento dei Vigili del.

