Borrelli AVS | 2500 anni di Napoli? Più senso civico amore e rispetto per la sua storia
Tempo di lettura: < 1 minuto “Per celebrare degnamente i 2500 anni della nostra splendida città, il modo migliore è alimentare in ciascuno di noi l’amore e il rispetto per una delle più antiche capitali d’Europa, insieme a un maggiore senso civico e alla consapevolezza che ognuno può contribuire a cambiare narrazioni profondamente sbagliate attraverso i propri comportamenti quotidiani. In questo percorso hanno un ruolo fondamentale le famiglie, chiamate a trasmettere ai figli il valore dell’essere cittadini responsabili e l’importanza di difendere lo straordinario patrimonio storico e culturale partenopeo di cui tutti possiamo beneficiare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
