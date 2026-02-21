Vibonati piange Luigi 19 anni | Un esempio di forza e coraggio per tutta la comunità

Vibonati si stringe nel dolore per la perdita di Luigi, giovane di appena 19 anni, scomparso improvvisamente. La comunità si riunisce per rendere omaggio a un ragazzo che ha dimostrato coraggio e determinazione in momenti difficili. La sua morte suscita grande commozione tra amici e familiari, che ricordano con affetto la sua presenza. La notizia si diffonde rapidamente, lasciando un vuoto nel cuore di tutti. La comunità si prepara a onorare la memoria di Luigi.

L'adolescente ha affrontato la malattia con una determinazione rara, diventando per tutti una prova tangibile di attaccamento alla vita Un dolore profondo attraversa la comunità di Vibonati per la scomparsa di Luigi, appena 19 anni. Un ragazzo che, nonostante la giovane età, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di quanti lo hanno conosciuto. “La tua vita è stata un dono prezioso e un esempio di forza e coraggio”, si legge nel messaggio diffuso dal Comune. Luigi ha affrontato la malattia con una determinazione rara, diventando per tutti una prova tangibile di attaccamento alla vita. Sempre con il sorriso, anche nei momenti più difficili, è riuscito a riempire di gioia la quotidianità dei suoi cari e di chi gli è stato accanto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

