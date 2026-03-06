Ismail Konè si distingue come elemento chiave nel Sassuolo, con un ruolino di 24 partite e 5 gol in questa stagione. L’attaccante afferma di essere consapevole delle proprie capacità e di poter ancora migliorare. Il suo contributo viene riconosciuto come un valore aggiunto nel rendimento della squadra, che si presenta come una delle sorprese del campionato.

L’uomo in più dice di essere consapevole delle sue qualità e di quanto può dare al gruppo. E garantisce di poter crescere ancora, a dispetto di un ruolino di marcia che ne fa già una delle sorprese –24 gare, 5 gol – della sorprendente stagione del Sassuolo. Ismail Konè si è preso il Sassuolo, e il Sassuolo non ha perso tempo a prenderlo a sua volta, riscattandolo a gennaio dal Marsiglia, da dove il centrocampista canadese era arrivato questa estate. Con addosso l’etichetta di ‘testa calda’ (virale, in quei giorni, il video di una sua lite con l’ex Roberto De Zerbi) e di talento indisciplinato che ha trovato invece la giusta dimensione dentro una stagione da protagonista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo L’uomo in più è Ismail Konè

Roma-Sassuolo 2-0, decidono Konè e SoulèAGI - La Roma piega un ottimo Sassuolo, nel match valido per la ventesima giornata di Serie A.

Roma-Sassuolo 2-0, decidono Kone' e Soule'La Roma batte il Sassuolo in casa al termine di una gara a lungo dominata, soprattutto nel secondo tempo, e dop l'uscita anticipata di Ferguson, nel...

Sassuolo in vantaggio sull'Atalanta, nonostante l'uomo in meno: 1-0 neroverde con KonéNonostante l'uomo in meno, il Sassuolo passa in vantaggio al 23' contro l'Atalanta con il gol di Ismael Koné. L'1-0 per i neroverdi. tuttomercatoweb.com