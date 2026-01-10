Roma-Sassuolo 2-0 decidono Kone' e Soule'

La Roma ha ottenuto una vittoria interna contro il Sassuolo con il risultato di 2-0. Decisivi i gol di Kone' e Soule' nel secondo tempo, dopo una partita in cui i giallorossi si sono mostrati più incisivi, soprattutto nella ripresa. La partita è stata influenzata dall'infortunio di Ferguson, uscito anticipatamente nel primo tempo, che ha inciso sull’andamento del match.

La Roma batte il Sassuolo in casa al termine di una gara a lungo dominata, soprattutto nel secondo tempo, e dop l'uscita anticipata di Ferguson, nel primo tempo, per infortunio. A corto di attaccanti centrali disponibili, Gasperini ha inserito Stephan El Sharawi a manovrare davanti a Paulo Dybala e a Mathias Soule'. Al 76esimo e' proprio Soule' a servire l'assist a Manu Kone' per il gol che sblocca la partita. Tre minuti dopo, una finta di El Sharawi libera al tiro lo stesso Soule' per il due a zero finale. Secondo successo consecutivo per la Roma che sale virtualmente al terzo posto in classifica, in attesa delle altre partite della giornata di seria A, con 39 punti superando il Napoli, quarto a 38 con due partite in piu' da giocare.

Roma – Sassuolo 2-0 cronaca e highlights: calcio-champagne della Lupa nella ripresa – VIDEO - Sassuolo cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... generationsport.it

La Roma piega il Sassuolo, Konè e Soulè siglano il 2-0 all'Olimpico - ROMA (ITALPRESS) – La Roma piega all’Olimpico un ottimo Sassuolo, nel match valido per la 20esima giornata di Serie A. iltempo.it

Roma Sassuolo | 2-0 | Gli Highlights | Serie A 2025/26 | roma sassuolo

Infortunio #Ferguson: costretto a uscire nel primo tempo di Roma-Sassuolo. Cosa è successo e come sta x.com

Momenti di tensione durante Roma-Sassuolo. Gasperini reagisce furioso agli errori della squadra e alle due ammonizioni ravvicinate, ricevendo un cartellino giallo: https://fanpa.ge/nCVzP - facebook.com facebook

