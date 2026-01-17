Dimarco a Sky dopo Udinese Inter | Vittoria che vuol dire che stiamo facendo un grande lavoro era importante vincere Da un po’ di tempo non si vedeva questo

Dopo la vittoria contro l’Udinese, Dimarco ha commentato l’importanza del risultato e il lavoro svolto dalla squadra. Nel post partita, l’esterno nerazzurro ha sottolineato come questo successo rappresenti un segnale positivo, frutto di un impegno costante. La vittoria, infatti, conferma la crescita e la buona forma attuale dell’Inter, evidenziando i progressi fatti e la determinazione del gruppo.

Inter News 24 Dimarco, a Sky Sport nel post partita di Udinese Inter, ha analizzato la vittoria di misura dei nerazzurri. Queste le parole dell’esterno. Dalla Dacia Arena, dopo l’1-0 firmato da Lautaro Martínez, Federico Dimarco ha commentato ai microfoni di Sky una trasferta storicamente complessa, valorizzando il percorso recente dell’Inter e la capacità di soffrire nei momenti chiave. Tra calendario fitto, Champions alle porte e una squadra che ha ritrovato compattezza, l’esterno nerazzurro ha evidenziato il lavoro quotidiano e i nuovi stimoli portati dal tecnico. SERIE POSITIVA E TRASFERTA DI UDINE – «Otto vittorie e un pari nelle ultime nove e sesta trasferta vinta. 🔗 Leggi su Internews24.com

