Sassuolo Parma Grosso | Loro hanno qualità Mi aspetto una partita difficile Noi stiamo bene vogliamo vincere in casa

Giornata di vigilia in casa Sassuolo, che si prepara alla sfida contro il Parma. In conferenza stampa, il tecnico Grosso ha sottolineato le qualità degli avversari e l’importanza di una prestazione solida. I neroverdi si presentano in buona forma e sono determinati a ottenere i tre punti tra le mura di casa, in un incontro che si preannuncia equilibrato e di livello.

Sassuolo Parma, Grosso in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i Ducali. Le parole del tecnico dei neroverdi Giornata di vigilia in casa Sassuolo. Fabio Grosso in conferenza stampa ha presentato la sfida interna contro il Parma. PARTITA – «Mi auguro che riusciamo a portare i tre punti a casa. Loro sono una .

