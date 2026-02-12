Anie entra nella community She SPS Italia Obiettivo | promuovere il talento femminile nell’hi-tech

Anie Confindustria entra nella community She SPS Italia. Lo fa ufficialmente durante la settimana internazionale delle donne nelle materie STEM, in un evento organizzato a Palazzo Isimbardi da SPS Italia. L’obiettivo è promuovere il talento femminile nel settore hi-tech e favorire più rappresentanza femminile in un campo ancora troppo sbilanciato.

In occasione della settimana internazionale delle donne nelle materie STEM, ANIE Confindustria ha ufficializzato oggi il proprio ingresso nella community She SPS Italia, durante l’evento organizzato a Palazzo Isimbardi da SPS Italia. L’iniziativa mira a celebrare il talento, l’innovazione e il contributo delle donne nel mondo dell’automazione, della tecnologia industriale e dell’innovazione, creando una rete che favorisca modelli positivi e stimoli un cambiamento culturale ancora necessario. Promuovere Stem tra le nuove generazioni. L’adesione di ANIE si inserisce nel Progetto Education, che da anni favorisce il dialogo tra scuola, università e imprese, con l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni, in particolare le ragazze, alle discipline STEM e alle professioni tecniche, centrali nella trasformazione industriale del Paese.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su She SPS Italia

