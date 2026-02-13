Le batterie in titanato di litio salvano l' anello filoviario Paride Gasparini spiega l' intero progetto

Paride Gasparini ha illustrato come le batterie in titanato di litio abbiano permesso di salvare l’anello filoviario di Ancona, bloccato da problemi di alimentazione. Durante la conferenza di oggi, venerdì 13 febbraio, il manager ha spiegato che queste batterie garantiscono l’autonomia necessaria per far funzionare il sistema anche in assenza di corrente continua. Un esempio concreto: le batterie vengono installate sui tratti critici, assicurando continuità al servizio e riducendo i rischi di blackout improvvisi.

Il manager di Conerobus, grande esperto del settore, racconta punto per punto le tratte che i bus bimodali percorreranno e come avverrà il passaggio da un sistema all'altro ANCONA – Durante la conferenza stampa di oggi, venerdì 13 febbraio, in cui l'Amministrazione comunale ha annunciato il parere favorevole del ministero all'anello filoviario di Ancona, è stata quantomai affascinante la spiegazione dell'intero progetto da parte di Paride Gasparini, manager di Conerobus che vanta un'infinita esperienza sul tema, avendo già svolto incarichi simili o analoghi in molte altre città italiane. Tanti i particolari e i dettagli tecnici forniti sul sistema in Sé, il percorso e i bus.