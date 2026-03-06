Sassari | sparatoria a Predda Niedda tre detenuti e inchiesta in corso

A Sassari, nel quartiere di Predda Niedda, tre uomini sono stati arrestati e si trovano in carcere dopo una sparatoria avvenuta il 19 gennaio. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire i dettagli dell’episodio. Le forze dell’ordine hanno confermato che gli uomini sono stati già sottoposti a convalida degli arresti. La vicenda è al momento al centro delle verifiche delle autorità.

Nel cuore di Sassari, a Predda Niedda, tre uomini restano dietro le sbarre dopo la convalida degli arresti per una sparatoria avvenuta il 19 gennaio scorso. Luca Silanos, ferito da un colpo di pistola calibro 9 nel piazzale dell'autosalone di Giovanni Maninchedda, è ora detenuto insieme ai fratelli Alessio e Fabio Levanti. La decisione del giudice conferma la custodia cautelare per i tre accusati, mentre l'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Paolo Piras prosegue su più fronti. L'episodio ha lasciato un segno profondo nella cronaca locale, trasformando un normale giorno di lavoro in uno scenario di violenza improvvisa.