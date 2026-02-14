Sassari esonda un corso d' acqua | messe in salvo cinque persone

Un improvviso aumento delle acque ha colpito il fiume Camedda a Sassari, mettendo in pericolo cinque persone che sono state immediatamente salvate dai soccorritori. I vigili del fuoco, con l’uso di sommozzatori e squadre specializzate, sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza i cittadini e prevenire eventuali conseguenze più gravi. La piena ha causato l’esondazione del corso d’acqua, che si è verificata in pochi minuti, allertando prontamente i soccorritori.

Sommozzatori e soccorritori fluviali dei vigili del fuoco in azione a Camedda, in provincia di Sassari, a causa dell'improvviso ingrossamento di un corso d'acqua. Cinque le persone che sono state messe in salvo durante la notte. Piogge intense e forti raffiche di vento stanno colpendo diverse zone dell'isola; dall'11 febbraio i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 1.000 interventi.